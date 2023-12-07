Маша Ефросинина наотрез отказалась работать вместе с Владимиром Остапчуком

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина заявила, что никогда больше не выйдет на одну сцену вместе с шоуменом Владимиром Остапчуком.

Так если компания или личный заказчик захочет, чтобы Ефросинина провела его корпоратив с Остапчуком, ведущая этого делать не будет. Как рассказали в агентстве "Дядя Жора" изданию "Главком", заказать Машу Ефросинину провести новогоднее мероприятие будет стоить 9 тысяч евро, впрочем, есть одно условие – она наотрез отказалась выступать вместе с Остапчуком.

Владимир Остапчук

Что явилось причиной такого решения ведущей, в агентстве не стали уточнять. Впрочем, по всей вероятности, Ефросинина до сих пор возмущена заявлением Остапчука о женской депиляции.

Маша Ефросинина

Как известно, в одном из шоу Владимир Остапчук возмутил общество заявлением, что женщина не может быть 10 из 10, если у нее не сделана депиляция. Тогда Ефросинина гневно отреагировала на слова ведущего. Она отметила, что никто не в праве указывать женщине, что и как ей делать со своей внешностью. Также Ефросинина подчеркнула, что все женщины "10 из 10": "И были бы всегда, если бы не вылупки, которые всю нашу жизнь считают нужным указывать нам, что что-то у нас не так", – добавила ведущая.

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