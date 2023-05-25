Маша Ефросинина неожиданно зачитала рэп в дуэтной песне с Артемом Пивоваровым

Украинский певец Артем Пивоваров в рамках своего музыкального проекта "Твої вірші, мої ноти" представил новый дуэт с известным украинцем.

На этот раз Пивоваров пригласил спеть вместе… ведущую Машу Ефросинину. Сегодня, 25 мая, в день рождения Ефросининой мир увидел дуэтный трек знаменитостей "Люблю" на стихи Михайля Семенко.

В песне Ефросинина продекламировала одно из двух стихотворений Семенко "Сон". Как призналась ведущая, Пивоваров предложил ей дуэт еще год назад во время интервью. Впрочем, для звезды это стало вызовом, потому что она не поет.

"Я – фанатка проекта Артема "Твої вірші, мої ноти". О чем я ему заявила во время нашего первого интервью. Он в тот же миг предложил мне дуэт. Сказать, что я растерялась, это ничего не сказать. Более того, я думала, что это какая-то шутка вплоть до того, как оказалась с Артемом в студии, и там я тоже не могла совладать с нервозностью, потому что я не пою от слова "совсем". Дальше только помню, как мы много говорили, стояли на гвоздях, смеялись, немного всплакнули и… очень легко записали композицию. Я счастлива! Мне ужасно нравится результат! А еще я теперь всем могу говорить: "У меня дуэт с Пивоваровым", – прокомментировала Маша.

В видео на песню "Люблю" раскрываются личные истории Артема Пивоварова и Маши Ефросининой. Главные герои погружаются в воспоминания о детстве, о котором напоминают старые фото и вещи, мысленно переносятся в те времена, в родной дом и теплые моменты жизни. В клипе можно увидеть разные детали, рассказывающие о прошлом. К примеру, гитара как символ того, что Артем интересовался музыкой с детства и играл даже на гитаре без струн. Или часы с кукушкой – такой же был у Маши дома.

Напомним, перед этим Артем Пивоваров представил не менее неожиданный дуэт – с группой Quest Pistols. Артисты положили на музыку стихотворение поэта Григория Чупринки "Очі" и выпустили одноименную песню.

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