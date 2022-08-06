Маша Ефросинина о муже, который пошел в добровольческий отряд: "Он сделал свой выбор без меня"

Как рассказала Маша Ефросинина, она не знала о том, что ее муж Тимур Хромаев пошел в добровольческий отряд. Звезда узнала об этом, когда выехала с детьми за границу.

В интервью Алесе Бацман Ефросинина поделилась, что ей было настолько тяжело, что она могла едва дышать. Маша очень эмоционально переживает события в Украине, поэтому, считает ведущая, муж ей ничего не сказал о своих намерениях:

"Тимур мне сообщил, что он, оказывается, уже несколько недель как в добровольческом отряде. Он мне не говорил. Он меня поставил перед фактом, я понимала, что я его не уговорю, ничего не изменить", — сказала Ефросинина.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша призналась, что ее муж иначе, чем она воспринял войну. Он был собран и спокоен, в отличие от Маши, которая не могла сдержать свои эмоции. Мужу знаменитости главное было, чтобы его семья была в безопасности.

"Мой Тимур надел на себя какой-то пузырь, в котором он постоянно сидел в новостях, он думал. Он словно замер. Фактически, когда он нас вытолкнул из страны, он раз и попринимал ряд своих важных мужских решений. Он постоянно мне говорит, что ему спокойнее, когда мы здесь. Ему спокойнее, когда мы в безопасности. Он может делать то, что он считает должным делать. Он сделал свой выбор, к сожалению, он сделал его без меня. Но он знал, наверное, мою реакцию, поэтому он предпочел мне ничего не сказать", — объяснила Ефросинина.

Маша Ефросинина с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также она вспомнила, когда они в последний раз виделись с Тимуром. Маша рассказала, что ее муж оформлен как куратор больших медицинских гуманитарных грузов, что позволяет ему ездить за границу:

"У нас было два свидания по два дня. Я всегда приезжаю на границу Польши, когда он забирает гуманитарные грузы в одно из своих подразделений. Он оформлен как куратор больших медицинских гуманитарных грузов. И вот он их когда забирает, у нас есть два дня и две ночи. Мы два раза виделись", — призналась Мария.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая поделилась, что ей очень страшно за мужа, но она очень гордится им.

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