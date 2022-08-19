Маша Ефросинина о первой за пять месяцев встрече с мужем в Украине: "Он сильно изменился"

Телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина рассказала в эфире "Сніданку з 1+1", почему именно сейчас вернулась в Украину и с кем оставила детей в Европе.

В марте Маша Ефросинина вместе с 7-летним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной приняла решение уехать за границу из-за начала полномасштабной войны в Украине.

Вместо этого муж звезды, Тимур Хромаев, остался в Киеве. Отношения на расстоянии оказались сложным испытанием для пары, однако несколько дней назад у супругов состоялась долгожданная встреча в Украине.

"Я много раз говорила о том, что я уехала ради детей. Если бы не дети, не маленькие, я бы никуда не ехала. Во-первых, День независимости. Во-вторых, я соскучилась сильно. В-третьих, моему мужу дали увольнение из добровольческого отряда, у него ротация, я села и приехала сюда", — поделилась телеведущая.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

По словам Ефросининой, война сильно повлияла на нее и мужа, поэтому сейчас они уже не такие, как были до начала боевых действий.

"Он сильно изменился. Он больше в себе. То, что он видит и то, что он говорит: "Маша, там совсем другая жизнь. Там все по-другому". Я все жду, что он немного отойдет, разговорится и расскажет больше подробностей. А если по такому жизненному, то ему не нравится, что я похудела. Сказал: "Да что это такое?" — рассказала Маша.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

А вот дети звездной мамы пока не смогли встретиться с отцом, ведь до сих пор находятся за границей.

Маша Ефросинина с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Они с мамой. Мама живет со мной в Европе, она мне помогает. Собственно, дочь тоже помогает с Сашей. Я приехала на разведку", — отметила Маша.

В свою очередь,подруга телеведущей, певица Оля Полякова, решила, что детям пора вернуться в Украину и поделилась кадрами со счастливыми дочерьми из аэропорта.

Читайте также: