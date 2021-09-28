Маша Ефросинина о скандальном интервью с Сашей Бо: "У меня своя позиция"

Маша Ефросинина о скандальном интервью с Сашей Бо: "У меня своя позиция"

Звезда уверяет, что каждый должен сделать свои выводы.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина прокомментировала скандальное интервью с блогером Сашей Бо, в котором девушка шокировала подробностями семейной жизни с мужем.

По словам телеведущей, со скандала Пустовитов каждый должен сделать собственные выводы. Также Маша благодарна Саше Бо за то, что она поделилась своей историей.

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

"Я знаю, сколько женщин молчат. И хотя бы уже потому, что она рассказала все, я буду благодарна ей как женщина, как журналист, как посол и борец с психологическим насилием над женщинами в течение многих лет", — рассказала Маша, пишет kp .ua.

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Ефросинина утверждает, что эта история — не для того, чтобы устроить "срач". Саша Бо рассказала ее, чтобы все сделали свои выводы.

"Я ни о чем не жалею, я не соврала, у меня есть своя позиция, и я считаю, что Саша сильная и отважная, что смогла начать говорить", — отметила ведущая.

К слову, интервью Игоря Пустовита Ефросинина комментировать отказалась. Она утверждает, что когда начнет говорить, то это превратится в "оправдание или защиту".

"Это очень сложная ситуация для всех, здесь нет людей, которые вышли, легко встряхнув головой", — добавила Маша.

Напомним, недавно Игорь Пустовит рассказал свою правду о скандальном развода с женой. Блогер дал интервью-ответ на упреки экс-любимой.

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