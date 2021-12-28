Маша Ефросинина о своем первом сексе: "Это было ужасно и больно"

Звезде неприятно об этом вспоминать.
Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина вспомнила свой неприятный интимный опыт.
В новом выпуске YouTube-шоу "Взрослые девочки" ведущая вспомнила, что долго хранила свою девственность, ведь воспитывалась в консервативной семье.
Впрочем, звезде больно вспоминать свой первый сексуальный опыт, ведь он был просто ужасным. Это причинило ей много страданий.
"Мой первый секс — это полный отстой. Я о нем даже не хочу вспоминать. Он был отвратителен, ужасен. Это причинило мне очень много боли и страданий. Я до сих пор не могу решиться, чтобы о нем рассказать", — откровенно поделилась Маша.
Полякова переспросила у Ефросининой, что это хотя бы не было насилием. Однако Маша ответила, что не хочет говорить об этом.
Читайте также: