Маша Ефросинина о своем первом сексе: "Это было ужасно и больно"

Маша Ефросинина о своем первом сексе: "Это было ужасно и больно"

Звезде неприятно об этом вспоминать.

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина вспомнила свой неприятный интимный опыт.

В новом выпуске YouTube-шоу "Взрослые девочки" ведущая вспомнила, что долго хранила свою девственность, ведь воспитывалась в консервативной семье.

Впрочем, звезде больно вспоминать свой первый сексуальный опыт, ведь он был просто ужасным. Это причинило ей много страданий.

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

"Мой первый секс — это полный отстой. Я о нем даже не хочу вспоминать. Он был отвратителен, ужасен. Это причинило мне очень много боли и страданий. Я до сих пор не могу решиться, чтобы о нем рассказать", — откровенно поделилась Маша.

Полякова переспросила у Ефросининой, что это хотя бы не было насилием. Однако Маша ответила, что не хочет говорить об этом.

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