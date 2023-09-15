Маша Ефросинина о том, как приговор из РФ повлиял на ее жизнь: "МВД Украины выдало срочную справку"

Ведущая и блогер Маша Ефросинина прокомментировала "приговор" Басманного суда Москвы "заочно" осудить ее к семи годам колонии.

В комментарии ТСН звезда рассказала, что многие ее поздравляют с таким решением в РФ, однако у этой истории есть и обратная сторона. Так, теперь Ефросинина вынуждена тщательно следить, чтобы не поехать в дружественную с РФ страну, чтобы ее там не задержали и не отдали стране-террористке.

"Все меня поздравляют, по соцсетям несется "вау, это класс". Но параллельно есть звонки, конечно, и от знакомых с МВД, которые сразу мне дали срочную справку, что мне достаточно повелительно не рекомендуется ездить в дружественные России Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан: "Воздержись". То есть у всего этого есть еще какие-то свои параллельные обстоятельства. Это не радует тоже. Я очень люблю Грузию, у меня там много друзей. То есть есть все равно ограничения", – объяснила Ефросинина.

Также ведущая призналась, что понимает, зачем страна-террористка устраивает эти "показательные выступления", которыми хочет напугать своих сограждан.

"Я очень хорошо понимаю, это показательные выступления этого парашского режима, которые своим, так же моим коллегам, которых они сегодня, я считаю, что насилуют. Иначе я не могу найти объяснения тому, что Дмитрий Шепелев, например, стоит на мариупольских руинах и втирает рядом с этими шмарами бузовыми. Но с Димой, например, я считала его интеллигентным человеком", – высказала мнение Маша.

Возмутило ведущую и то, что ей якобы хотели смягчить приговор из-за того, что у нее есть несовершеннолетний сын.

"Я еще почитала, что в суде сторона, которая обвиняла и подавала эту жалобу на меня, все равно ходатайствовала уменьшить ей приговор в связи с тем, что у нее маленький ребенок. Спасибо, твари вы мерзкие! Это показательная иллюстрация человека, которого все знают в Украине, более или менее в РФ, мол, смотрите, никто не застрахован, даже эта горлатая девочка", – прокомментировала Ефросинина.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что ведущую Машу Ефросинину в России "заочно" приговорили к семи годам колонии по делу о распространении военных "фейков" по мотивам политической ненависти.

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