Маша Ефросинина объяснила, почему ее 20-летняя дочь избегает публичности

Украинская ведущая Маша Ефросинина прокомментировала ситуацию, почему ее 20-летняя дочь Нана не хочет быть публичной.

Так, телеведущая уже давно почти ничего не публикует о жизни дочери, поскольку это просьба Наны, которую она уважает. Как признается Маша, это все связано с тем, что дочь не хочет ограничивать свою свободу и быть "примерной" из-за публичности.

"Она (Нана – прим. ред.) говорит: "Мама, публичность – тотальный отказ от свободы жизни". Нана очень умный ребенок. Она очень много размышляет. И говорит: "Это ограничение моих свобод. Мы живем в такое время, что мы и так во многом подстраиваемся. Мы постоянно боремся в себе с преодолением своих страхов, несвобод и ограничений, диктуемых социальным влиянием", – рассказала Маша в подкасте "Вдома поговоримо".

Дочь Маши Ефросининой Нана / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

К слову, знаменитость даже вспомнила о конкретной ситуации, после которой Нана категорически отказалась от публичности и появления в соцсетях звездной мамы.

"Она ехала с детьми классом на электричке во Львов. Ей было 12-13 лет. Конечно, они разговаривали, пили неалкогольные напитки, ели что-то... Я получаю в личные сообщения фото Наны, снятое исподтишка подписчицей. На видео валяются какие-то бумажки, бутылки и письмо: "Ваша дочь причастна к такому беспорядку в вагоне…". Я делаю большую ошибку и спрашиваю, как она могла. А она говорит: "Мама, а как она могла меня снимать?". Я сделала для себя два вывода: должна быть всегда на стороне своих детей и должен учитывать ее выбор. И с тех пор она ни разу не позволила себя сфотографировать и выложить", – добавила Ефросинина.

Напомним, недавно Маша Ефросинина попала в публичный скандал с певицей Кристиной Соловий, где артистка обвинила ведущую в "размывании границ" между Украиной и Россией.

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