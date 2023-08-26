Маша Ефросинина объяснила, почему отвела девятилетнего сына учиться стрелять

Украинская телеведущая Маша Ефросинина ответила, почему отдала девятилетнего сына Сашу на стрельбу.

В день рождения мальчика. который он отпраздновал 25 августа, звездная мама устроила для сына неожиданный сюрприз. Саша не только смог увидеть разные виды оружия, но и попытаться стрелять из них в тире под присмотром инструктора.

Многие подписчики Ефросинии осудили такой выбор подарка для ребенка. Впрочем, в stories в Instagram телеведущая объяснила свою позицию. По мнению Маши, война в Украине заставляет ее подготовить сына к разным жизненным испытаниям. Ведущая также показала количество воздушных тревог за один день в столице, по ее мнению, гораздо больше травмирующих детскую психику, чем попытки пострелять.

"Кто-то писал, что не надо подпускать детей к обучению стрелять. Считаю, что пока существует отс*сия, то надо... Потому что детей травмирует не обучение самозащите, а шесть бешеных сирен в день", — объяснила свою позицию Маша.

Сторис Маши Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ранее Ефросинина показала, как сын умело держит оружие в руках во время учебы в тире. Мальчику даже удалось показать хорошие результаты с первого раза.

Сын Маши Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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