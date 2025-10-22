Маша Ефросинина ошеломила успехами 21-летней дочери за границей: "Она все делает сама"

Маша Ефросинина с дочкой / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая ранее рассказала о побеге из Грузии, ошеломила успехами 21-летней дочери от мужа-военного Тимура Хромаева.

Нана сейчас находится за границей. Там дочь знаменитости получает образование. Как говорит Маша Ефросинина на проекте «Наодинці с Гламуром», дочь экстерном закончила университет в Амстердаме. Сейчас Нана поступила на магистратуру. Девушка выбрала университет в Мадриде, который является одним из лучших в Европе.

«Нана не любит, когда я о ней говорю, это не секрет. Все, что могу сказать, что моя девочка делает невероятные успехи в учебе. Она экстерном прошла программу университета в Амстердаме, она уже поступила на магистратуру в Мадриде в один из лучших университетов Европы. Она все делает сама. У нас с Тимуром просто девушка, которой мы гордимся. Она почти всегда учится», — рассказала Маша Анне Севастьяновой.

Маша Ефросинина с дочкой / © instagram.com/mashaefrosinina

Также ведущая высказалась и о личной жизни дочери. Знаменитость лишь кратко отметила, что Нана пока не замужем. Что же касается встреч с дочерью, то они бывают раз в сезон. Сейчас Ефросинина также планирует поездку к Нане, чтобы посмотреть, как она обустроилась в Мадриде.

«Она не замужем. Мы видимся с ней раз в сезон. Я летаю. Мы отдыхали вместе летом. Я сейчас ищу в своем графике возможность, чтобы поехать к ней», — говорит ведущая.

