Маша Ефросинина оторвалась на концерте Klavdia Petrivna с 10-летним сыном и насмешила казусом

Украинская ведущая Маша Ефросинина побывала на масштабном концерте Klavdia Petrivna, где звезда впервые показала свое лицо без очков и шляп.

Поразвлечься на событие вместе с ведущей пришел ее сын Александр и друзья. В частности, Маша сделала несколько фотографий с мальчиком и показала, как танцует под любимые хиты загадочной певицы. В то же время, Ефросинина раскрыла, что ее еще одним любимым артистом является Артем Пивоваров и назвала его "своим крашем".

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В общем, семья наслаждалась моментом наедине недолго. Так, веселье сына Ефросининой закончилось тогда, когда они вышли из концертного зала в коридор. Как оказалось, знаменитостью уже караулили фанаты с просьбой пофотографироваться, а она в свою очередь им не отказала. Так что 10-летнему Саше пришлось ждать не одну минуту, чтобы маму отпустили с ним на ужин.

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Здесь я прошу Александра сфотографироваться с ним на память и обещаю, что сразу бежим есть! Но сын мне не поверил, потому что что-то знал…", — рассказала знаменитость.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua раскрыла, какой известный певец помог Klavdia Petrivna стать популярной и кто стоит за образом загадочной исполнительницы.

Klavdia Petrivna покончила с интригой и показала свое лицо без масок и очков

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