Маша Ефросинина отпраздновала 43-летие и показала трогательный до слез подарок от 7-летнего сына

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина 25 мая отпраздновала день рождения.

Знаменитости исполнилось 43 года. Как известно, в настоящее время Маша Ефросинина вместе с детьми находится в Европе, где ведет благотворительные мероприятия и собирает деньги на поддержку Украины.

Ефросинина, которая с первого дня полномасштабной войны РФ против Украины активно рассказывала о преступлениях российских оккупантов в нашей стране, не стала устраивать громкого празднования, поскольку это не ко времени.

Однако звезда показала, как ее поздравил сын, 7-летний Александр. С самого утра мальчик презентовал маме букет цветов – по доброй традиции Ефросининой его всегда дарил муж Тимур Хромаев. Но сейчас он находится в Украине, поэтому эту миссию на себя взял Саша.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Двадцать лет мой день рождения начинается с цветов от мужа. Но сегодня, когда мы в тысячах километров друг от друга, наш сын не дал этой традиции прерваться", — рассказала Маша.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также мальчик признался, что приобрел маме цветы за свои средства, которые откладывал.

Кроме того, в свой день рождения Маша Ефросинина обратилась к подписчикам своего Instagram и рассказала о проекте ее благотворительного фонда. Ведущая организовала пансионат, где женщины и дети смогут пройти психологическую реабилитацию.

"В свой день рождения я хочу обратиться к вам с просьбой. Наконец-то мы успели доформировать огромный проект. Мой фонд Маша и моя команда вместе с нашими партнерами готовы летом отправлять женщин и детей, пострадавших от войны, на реабилитацию. Это не просто пансионат отдыха. Это несколько недель психологической помощи, терапии, специальных занятий. У нас есть партнеры, есть места, где это проводить. Нам нужны деньги на обеспечение проживания, потому что мы хотим реабилитировать не просто десятки людей, а сотни", — отметила Маша.

Если вы хотите додонить, вы можете сделать это по ссылке.

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