Маша Ефросинина отреагировала на блокировку в Instagram дерзкими фото в соблазнительном образе

Телеведущая Маша Ефросинина отреагировала на постоянные блокировки в соцсетях новой фотосессией.

После того, как в РФ украинку "заочно" приговорили к семи годам колонии из-за "военных фейков", на страницы Маши в Сети обрушились сотни российских ботов и хейтеров. Поэтому некоторые публикации ведущей в Instagram начали исчезать.

Да, поддержка соцсети удалила новую фотосессию звезды, но Маша не расстроилась и снова поделилась кадрами. А еще ведущая добавила красноречивую подпись с тем, что думает о постоянных блокировках.

"Из какого-то непонятного черта Instagram удалил мой вчерашний пост с этими фото, которые лучше всего отражают мое сегодняшнее внутреннее состояние — не дождетесь! Без всяких объяснений и предупреждений публикация исчезла — может, я уже своим видом визуализирую для, сами знаете кого, язык вражды?", я здесь котик...", — написала Ефросинина.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Для самой фотосессии Маша выбрала красивое черное платье, удачно подчеркнувшее ее фигуру и обольстительный бюст. Волосы звезда оставила распущенными и сделала легкий макияж.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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