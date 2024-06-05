Маша Ефросинина отреагировала на слухи о разводе с мужем и его измене с молодой любовницей

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина отреагировала на слухи, что она развелась с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым, и что он изменял ее с молодой любовницей.

В Сети уже довольно длительное время ходят подобные сплетни. Особенно Ефросинина была удивлена, когда дочь Нана послала ей видео с TikTok, где говорилось: "Маша Ефросинина и Тимур Хромаев разводятся. Причина очевидна – молодая любовница Тимура", и попросила уточнить, все ли вообще хорошо в их отношениях.

Маша Ефросинина / Фото: скриншот с видео

Маша Ефросинина в новом подкасте "Квиток на Марс" прокомментировала это вместе с мужем. Первым делом ведущая опровергла слухи, что возлюбленный изменял ей с молодой любовницей, а она якобы их застала. Блогерша отметила, что этого на самом деле не было. Также Ефросинина добавила, что Хромаев служит на фронте, где его голова не заполнена любовницами.

"Я никого нигде не заставала. Где я тебя должна застать? Приехать на Запорожское направление, открыть ваш мужской домик, забежать и сказать: "Ах, ты, к*рва, отстань от моего мужа". Палевно на двух вещах: что я тебя застала, потому что этого, конечно, не было, и что ты поделился с кем-то", - сказала ведущая.

Маша Ефросинина / Фото: скриншот с видео

Сам Хромаев добавил, что на теме отношений легко спекулировать, особенно когда они строятся на расстоянии. Кроме того, паре приходится проходить вместе немало испытаний. Тем не менее, мужчина подчеркнул, что они с ведущей умеют вести диалог и находить общее согласие.

"На этой теме легко спекулировать, потому что многие семьи живут на расстоянии. Испытываются отношения у всех. Поэтому это основа для того, чтобы спекулировать. Наверное, людям нужно давать ответ. Я понимаю, что это тяжелая вещь — удерживать отношения на дистанции, но ведь у каждого своя ситуация. Я очень ценю, что у нас есть с тобой диалог и понимание", — прокомментировал Хромаев.

Тимур Хромаев / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно военный Михаил Дианов назвал причину развода с супругой. Также защитник ответил, находится ли он сейчас в отношениях.

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