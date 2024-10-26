Маша Ефросинина ответила, где служит ее муж и чем он занимается во время войны

Украинская ведущая Маша Ефросинина впервые за длительное время рассказала о муже-воине Тимуре Хромаеве и его службе в ВСУ.

Знаменитость рассказала, что сейчас ее возлюбленный занимает должность заместителя командира роты по вооружению в киевском подразделении. По словам Маши, видеться им удается достаточно редко. Однако супруги все же находят способы, как сохранять свои чувства. В частности, Ефросинина говорит, что ее муж, несмотря на усталость и стресс, находит правильные слова в нужный момент. И добавляет, что их взаимопониманию во время войны также способствует опыт предыдущих кризисов.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Он закреплен за киевским подразделением и сейчас уже является заместителем командира роты по вооружению. Поэтому он иногда приезжает, принимает вооружение. К сожалению я редко вижу Тимура. Мне мало. Каждый раз ему хватает сил поговорить со мной, когда он видит, что я "плыву". Он держит меня. Мы проходим через это почти третий год. Именно потому, что этому предшествовало 19 лет супружеской жизни и разных периодов. И сегодня я уже этим периодам и кризисам благодарна. Сейчас нас держит только этот опыт и наша близость", – поделилась Маша в комментарии "Неймовірній правді про зірок".

Напомним, недавно продюсер Александр Роднянский признался, готов ли его сын Александр-младший идти воевать на стороне Украины.

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