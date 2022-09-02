Маша Ефросинина ответила на хейт относительно ее внешности: "Вся в филлерах, старая, худощавая"

Телеведущая Маша Ефросинина обычно старается не реагировать на хейт. Впрочем, некоторые пользователи все же выходят за пределы.

В своем Instagtam знаменитость показала, что ей пишут в комментариях. В общем, пользователям не понравился внешний вид ведущей.

Маша метко отметила, что такое обычно ей писали до начала полномасштабного вторжения, поэтому, когда звезда увидела такие комментарии, на нее нахлынули воспоминания. Поэтому Ефросинина поблагодарила за это хейтеров.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Боже, люди, радость-то какая! Зашла в комментарии под предпоследними видео, и как хлынуло у меня довоенными ощущениями: "Переделана, вся в филлерах, косметолог – г*вно, старая, худощавая, больная анорексией!". Спасибо вам, стало легче…", — отметила Маша.

Тем временем звездные коллеги Маши поддержали ее. Певица Даша Астафьева пошутила, что "неприятная худощавая женщина", а клипмейкер Алан Бадоев оставил смайлик в виде сердечка.

Напомним, недавно MamaRika дала отпор хейтерам, которые раскритиковали ее из-за гастролей с мужем в Европе. Звезда отметила, что им сейчас тоже не сладко и показала, в каких условиях они живут.

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