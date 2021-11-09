Маша Ефросинина перед съемками травмировала лицо: "Синяк и отек"

Со звездой случилась курьезная ситуация.

Известная украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина перед съемками телепередачи травмировала лицо.

Знаменитость сегодня снимается в финале "Лиги смеха". Впрочем, утром с ней случилась курьезная ситуация. Знаменитость прочла совет от косметологов, что нужно держать телефон над лицом, чтобы избежать морщин на шее. Знаменитость решила попробовать так сделать. Впрочем, она случайно уронила свой дивайс, который оставил на ее лице синяки и отеки.

Маша Ефросинина травмировала лицо / instagram.com/mashaefrosinina

"Я снимаю сторис без фильтров. Вы видите этот прекрасный желтый синяк и раздутый нос. Все, что необходимо для съемок. Вся левая часть лица болит", — говорит Маша.

Маша Ефросинина травмировала лицо / instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая говорит, что с ней все хорошо. Впрочем, "и шею не спасла, и лицо травмировала".

"Вот они статьи утром о красоте", — подытожила звезда.

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