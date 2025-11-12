Маша Ефросинина поделилась страшными воспоминаниями о юности и лишнем весе: "Испортила себе организм"

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

46-летняя ведущая Маша Ефросинина откровенно вспомнила, каким сложным был ее студенческий возраст.

Звезда рассказала о проблемах со здоровьем и лишнем весе, которые тогда ее преследовали. Ефросинина поделилась, что спустя более 20 лет чувствует себя гораздо лучше, чем в юности. Более того, болезни затрагивали не только вес или психологическое состояние знаменитости, но и жизнь в целом.

«В 46 лет я намного здоровее, чем была в 21 год. В 21 год я болела ужасно. Пневмонией трижды в год. Я не вылезала из больниц. У меня не было цикла. У меня было 20 килограммов лишнего веса. У меня были эндокринные проблемы. У меня не работала абсолютно вся пищевая система. Я была абсолютно больной человек», — откровенно призналась ведущая в шоу «Взрослые девушки».

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

По словам Маши, тогда она экспериментировала со всем, что попадалось под руку, ведь никто не учил ее правильно заботиться о себе. Ефросинина отметила, что в тот период одна из знакомых мама посоветовала ей пособие, по которому телеведущая пыталась избавиться от лишнего веса, но при этом очень испортила иммунитет. Сейчас ведущая отмечает, что благодаря опыту и правильному подходу к здоровью смогла полностью изменить образ жизни и намного улучшить самочувствие, и призывает молодежь не повторять ее ошибок.

«Мамина подруга дала мне книгу. Там не только про голодание, там страшные вещи. Я была студенткой и испортила себе организм так, что дальше для того, чтобы привести себя в тот вид, который мне был нужен, мне пришлось первым делом заняться здоровьем», — поделилась Ефросинина.

