Маша Ефросинина поделилась забавной фотографией с Олей Поляковой: "Извини, малая"

Телеведущая Маша Ефросинина поделилась забавной фотографией подруги, певицы Оли Поляковой.

В своем профиле в Instagram ведущая решила немного пообщаться со своей аудиторией и предложила задать ей интересующие их вопросы. Так, кто-то из фанов попросил Ефросинину поделиться эксклюзивным фото Поляковой, что она сделала.

Телеведущая показала, как певица сидит на улице, укутанная от холода в два пледа, с закрытыми глазами.

"Извини, малая", — подписала кадр Ефросинина.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, что между Поляковой и Ефросининой возникли настоящие дружеские отношения во время съемок шоу телеведущей для YouTube "Дорослі дівчата".

Сейчас Оля Полякова находится в Грузии, где она участвовала в грузинском проекте "Танцы со звездами". Однако в седьмом эфире певица покинула шоу.

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