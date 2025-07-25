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Маша Ефросинина поехала с двумя детьми на отдых и сделала трогательное признание о них
Ведущая рассказала о взрослении ее сына и дочери.
Украинский интервьюер и блогер Маша Ефросинина рассказала подробности о своих детях.
Так, знаменитость рассказала о своем отдыхе с двумя детьми в Испании. По ее словам, это путешествие стало для нее особенным, ведь она впервые смогла полноценно отдохнуть без постоянной заботы о малышах. Поэтому полностью перезагрузилась за длительными разговорами с ними.
"Мои дети выросли. Они впервые дали мне по-настоящему отдохнуть. Мы много говорили, планировали и мечтали. Впервые я не обслуживала отдых своих детей, а наслаждалась тем, как они уважают мое право на восстановление", — поделилась звездная мама.
Ефросинина также поделилась наблюдениями за изменениями в характере своего сына. По ее словам, 10-летний Саша стал чрезвычайно любознательным и глубоким в восприятии мира, что ее очень радует.
"Осознала, как повзрослел Саша, и какая мы с ним команда. Сына интересует все об этом мире — его жестокость, непредсказуемость, нелогичность и прекрасность одновременно. Он задает такое количество вопросов, что ответы на некоторые я должна честно признавать: "Не знаю", — рассказала Маша.
Отдельно Маша вспомнила и о своей дочери Нане, которая избегает публичности. Она назвала девушку глубокой и зрелой не по годам. Но в очередной раз добавила, что уважает ее приватность, поэтому не публикует никаких фото с ней.
"А тем, какая у меня Нана, хочется делиться со всем миром — глубокая, умная, чистая и гигантская по масштабу своей личности. И такая непоколебимая в защите своей приватности. Это я уважаю невероятно. И боже, я все уважаю и принимаю в своих детях..." — призналась артистка.
Напомним, недавно жена продюсера Юрия Никитина Ольга Горбачева показала их подросших двух дочерей на фотосессии под открытым небом.