Маша Ефросинина похвасталась спортивным достижением 10-летнего сына: "Первые соревнования"

Саша увлекается баскетболом.
Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина рассказала о спортивном увлечении сына.
Как оказалось, 10-летний Саша среди хобби выбрал для себя баскетбол. После ряда тренировок со своей командой он отправился на первые соревнования. Маша не смогла пропустить важное для сына событие и пришла на трибуну болеть за него. Этими кадрами она и поделилась в фотоблоге. К тому же Ефросинина призналась, что ее семья всегда была причастна к баскетболу:
"Мама баскетболиста. Дедушка – призер чемпионатов мира и заслуженный тренер по баскетболу. Папа – до сих пор играет в команде любителей. Сын – первые соревнования", — написала ведущая.
К слову, команда, в которой играл Саша, победила соперников. После знакового события звездная мама порадовала сына вкусным обедом. На кадрах 10-летний сын звезды ест бургер и радуется новым достижениям.
"Мужчина победил и проголодался. Заслужил бургер", — добавила блогерша.
Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик также хвасталась достижениями самой младшей дочери. 10-месячная Адель сказала свое второе в жизни слово и растрогала пользователей в Сети.
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