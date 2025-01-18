Маша Ефросинина похвасталась спортивным достижением 10-летнего сына: "Первые соревнования"

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина рассказала о спортивном увлечении сына.

Как оказалось, 10-летний Саша среди хобби выбрал для себя баскетбол. После ряда тренировок со своей командой он отправился на первые соревнования. Маша не смогла пропустить важное для сына событие и пришла на трибуну болеть за него. Этими кадрами она и поделилась в фотоблоге. К тому же Ефросинина призналась, что ее семья всегда была причастна к баскетболу:

"Мама баскетболиста. Дедушка – призер чемпионатов мира и заслуженный тренер по баскетболу. Папа – до сих пор играет в команде любителей. Сын – первые соревнования", — написала ведущая.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

К слову, команда, в которой играл Саша, победила соперников. После знакового события звездная мама порадовала сына вкусным обедом. На кадрах 10-летний сын звезды ест бургер и радуется новым достижениям.

"Мужчина победил и проголодался. Заслужил бургер", — добавила блогерша.

Сын Маши Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик также хвасталась достижениями самой младшей дочери. 10-месячная Адель сказала свое второе в жизни слово и растрогала пользователей в Сети.

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