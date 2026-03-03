Маша Ефросинина похвасталась стройной фигурой в купальнике и рассекретила собственный рацион

Маша Ефросинина / © пресслужба каналу "1+1"

Украинская телеведущая Маша Ефросинина снова удивила подписчиков и опубликовала мотивирующую публикацию. В своих Instagram-историях звезда поделилась кадром с отдыха — на фото она позирует перед зеркалом в зеленом купальнике и стильных солнцезащитных очках.

Стройная и подтянутая фигура телеведущей всегда вызывала волну комплиментов и вопросов от подписчиков. На снимке Маша выглядит спортивно и уверенно, что заинтересовывает в секретах, как звезде удается держаться в такой форме. Фотография была опубликована в ответ на вопросы подписчиков:

«Хорошо выглядите, есть ли мясо в рационе?»

Ефросинина ответила без лишней интриги:

«В моем рационе есть все».

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Впрочем звезда уточнила, что сознательно отказалась от ряда продуктов, она отмечает:

сахар;

белое тесто;

кетчуп, майонез и т.д;

сосиски, колбасы и т.д;

сладкие газированные напитки.

Телеведущая не впервые говорит о сбалансированном питании и дисциплине как основе хорошего самочувствия. В то же время она отмечает, что не поддерживает крайностей и радикальных диет, выбирая осознанный подход к еде и регулярную физическую активность.

Судя по новому фото, такой стиль жизни приносит свои плоды — Маша выглядит уверенно и энергично и вдохновляет поклонников заботиться о себе без фанатизма, но с любовью к собственному телу.

