- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 467
- Время на прочтение
- 1 мин
Маша Ефросинина похвасталась стройной фигурой в купальнике и рассекретила собственный рацион
Известная телеведущая отметила, что из продуктов исключает из своего рациона.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина снова удивила подписчиков и опубликовала мотивирующую публикацию. В своих Instagram-историях звезда поделилась кадром с отдыха — на фото она позирует перед зеркалом в зеленом купальнике и стильных солнцезащитных очках.
Стройная и подтянутая фигура телеведущей всегда вызывала волну комплиментов и вопросов от подписчиков. На снимке Маша выглядит спортивно и уверенно, что заинтересовывает в секретах, как звезде удается держаться в такой форме. Фотография была опубликована в ответ на вопросы подписчиков:
«Хорошо выглядите, есть ли мясо в рационе?»
Ефросинина ответила без лишней интриги:
«В моем рационе есть все».
Впрочем звезда уточнила, что сознательно отказалась от ряда продуктов, она отмечает:
сахар;
белое тесто;
кетчуп, майонез и т.д;
сосиски, колбасы и т.д;
сладкие газированные напитки.
Телеведущая не впервые говорит о сбалансированном питании и дисциплине как основе хорошего самочувствия. В то же время она отмечает, что не поддерживает крайностей и радикальных диет, выбирая осознанный подход к еде и регулярную физическую активность.
Судя по новому фото, такой стиль жизни приносит свои плоды — Маша выглядит уверенно и энергично и вдохновляет поклонников заботиться о себе без фанатизма, но с любовью к собственному телу.
Напомним, Тина Кароль ответила на провокационные вопросы от подписчиков. Певица раскрыла главный секрет своей молодости.