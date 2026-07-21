Маша Ефросинина показала 22-летнюю дочь-выпускницу и со слезами на глазах сделала важное заявление

Маша Ефросинина с дочерью / © instagram.com/mashaefrosinina

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Украинская ведущая и интервьюер Маша Ефросинина показала 22-летнюю дочь-выпускницу от мужа, бизнесмена-военного Тимура Хромаева.

На днях вся семья отправилась в Испанию. Знаменитость решила совместить отдых с важным событием. В этом году дочь Ефросининой и Хромаева выпускница. Нана окончила частный университет в Мадриде, где она овладевала магистерской программой по международному развитию.

«Спланировали мы этот отпуск исключительно к одному важному событию нашей семьи…», — делится знаменитость.

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Дочь Маши Ефросининой окончила университет / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина уже показала Нану в мантии выпускницы и с конфедераткой. Ведущая опубликовала кадры, как дочери торжественно вручали диплом. В этот важный момент Маша Ефросинина не смогла сдержать слез. Ведущая говорит, что ее дочь теперь официально начала взрослую жизнь.

«Наша дочь Нана окончила магистратуру и выпустилась во взрослую жизнь. И я до сих пор не могу это понять», — делится знаменитость.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина уже показала, как с мужем и двумя детьми проводит время в Испании. Семья наслаждается моментами, которые переживает в полном составе.

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