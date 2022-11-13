Маша Ефросинина показала, что ей пишут хейтеры из РФ: "Агония "милых" русских ватных мамочек"

Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала, с каким хейтом со стороны российских пользователей сталкивается в Сети.

Ведущая сделала это на примере одной гражданки РФ, которая изначально полномасштабной войны в Украине пишет ей оскорбления. В сторис в Instagram Маша опубликовала скриншоты из диалога с женщиной, на которых путинистка матерится, называет Ефрсоинину "шл*хой" и пишет ей "сдохни".

"Такой вид имеет агония "милых" русских ватных мамочек", — подписала страз Маша.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Поклонники начали поддерживать ведущую и заступаться перед ней в соцсетях. Впрочем, как поделилась Маша в следующем видео, она уже не обращает внимания на такой "мусор" от россиян.

"Это массивная частичка от того "шлака", который поступает мне в direct. Просто эта женщина, у нее видимо уже глаз дергается, она пишет так много. У нее в профиле так много детей, типа она мамочка. Пока их дети страдают от таких "матерей", наши дети страдают от таких мужчин", — сказала Маша.

Ранее Маша Ефросинина ответила путинисту Владимиру Соловьеву, который стал критиковать ее родину.

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