Маша Ефросинина показала фото из жизни без фильтров и похвасталась интерьером своего дома

Ведущая и блогерша Маша Ефросинина решила провести неделю без соцсетей в кругу ближайших людей.

Знаменитость сполна ушла в отпуск. А после такого "детокса" ведущая опубликовала в Instagram серию фото, где видно, как она провела время. В частности, почти постоянно рядом с Машей находился ее сын Александр.

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В частности, мама с сыном засняли моменты, как они обнимаются, отдыхают в постели и тепло общаются друг с другом. К слову, внимательные поклонники заметили на плече Саши небольшой синяк. Впрочем, Маша успокоила фанатов и объяснила, что ее сын "упал и ранился".

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

За время отсутствия в фотоблоге Маша не забывала посвящать время и себе. В частности, занималась спортом и встречалась с друзьями.

Маша Ефросинина показала фото из повседневной жизни / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также на фото можно рассмотреть интерьер дома знаменитости. В частности, в ее доме очень уютно украшена кухня. Более того, Маша поделилась снимком, как готовит на ней.

Маша Ефросинина показала фото из повседневной жизни / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина показала фото из повседневной жизни / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина показала фото из повседневной жизни / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Забавным оказался последний снимок, который очень редко можно увидеть на просторах Instagram. Ефросинина показала порванный носок на ноге сына.

Маша Ефросинина показала фото из повседневной жизни / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Жизнь за пределами соцсетей не идеальна, но бесценна", - трогательно подписала фото Маша Ефросинина.

Эти довольно искренние и теплые снимки вызвали большую реакцию у поклонников. В свою очередь они поблагодарили ведущую за то, что она показала, какой бывает жизнь без фильтров.

Напомним, недавно Маша Ефросинина показала поклонникам, как выглядит до и после макияжа. И получила немало комплиментов.

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