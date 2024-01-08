Маша Ефросинина показала фото из жизни без фильтров и похвасталась интерьером своего дома

Ведущая показала случайные фото из жизни.
Ведущая и блогерша Маша Ефросинина решила провести неделю без соцсетей в кругу ближайших людей.
Знаменитость сполна ушла в отпуск. А после такого "детокса" ведущая опубликовала в Instagram серию фото, где видно, как она провела время. В частности, почти постоянно рядом с Машей находился ее сын Александр.
В частности, мама с сыном засняли моменты, как они обнимаются, отдыхают в постели и тепло общаются друг с другом. К слову, внимательные поклонники заметили на плече Саши небольшой синяк. Впрочем, Маша успокоила фанатов и объяснила, что ее сын "упал и ранился".
За время отсутствия в фотоблоге Маша не забывала посвящать время и себе. В частности, занималась спортом и встречалась с друзьями.
Также на фото можно рассмотреть интерьер дома знаменитости. В частности, в ее доме очень уютно украшена кухня. Более того, Маша поделилась снимком, как готовит на ней.
Забавным оказался последний снимок, который очень редко можно увидеть на просторах Instagram. Ефросинина показала порванный носок на ноге сына.
"Жизнь за пределами соцсетей не идеальна, но бесценна", - трогательно подписала фото Маша Ефросинина.
Эти довольно искренние и теплые снимки вызвали большую реакцию у поклонников. В свою очередь они поблагодарили ведущую за то, что она показала, какой бывает жизнь без фильтров.
Напомним, недавно Маша Ефросинина показала поклонникам, как выглядит до и после макияжа. И получила немало комплиментов.
Читайте также: