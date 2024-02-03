Маша Ефросинина показала фото мужа с фронта и сообщила, что его пригласили к военным НАТО

Ведущая и блогер Маша Ефросинина поделилась редким фото со своим мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас защищает Украину от оккупантов на передовой.

Ефросинина показала, как недавно общалась с мужем по видеосвязи, в то момент как он на фронте. Как призналась ведущая, Хромаев никогда не являлся фанатом публичности. А на вопрос жены: "Что можно показать на его новом пути военного", мужчина ответил: "Ничего не надо. Это война. Продолжай придавать силы и уверенности своей аудитории, чтобы держались, пока мы делаем свое дело".

Но на этот раз, призналась Ефросинина, она не удержалась, чтобы не похвастаться своим мужем. Ведущая сообщила, что Хромаева пригласили к военным НАТО для обмена опытом:

"Я им горжусь: Тимура уже второй раз пригласили к военным НАТО для обмена нашим опытом и обсуждения тех технологий, с которыми он и его побратимы разработали и работают, показывая удивительные результаты в уничтожении враждебных целей", — написала гордая Ефросинина.

Муж-военный Маши Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина призналась, что ей удалось провести новогодние праздники с мужем-военным. Семья побывала за границей.

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