Маша Ефросинина показала, как муж из передовой нежно поздравил ее с годовщиной знакомства

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина сообщила о важном празднике в ее семье.

Сегодня, 3 мая, ровно 22 года прошло с того дня, когда они с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым познакомились. В настоящее время влюбленные не могут вместе отпраздновать важную дату в их супружеской жизни, ведь возлюбленный Ефросининой служит на фронте.

Тем не менее, Тимур нашел способ, как из передовой поздравить супругу с 22-летием брака. Мужчина заказал большой букет красных роз, который Маше утром доставил курьер.

Муж поздравил Машу Ефросинину с годовщиной знакомства / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"На Запорожском направлении не только мочат нечисть, но и помнят важные даты", – поделилась Маша.

Отметим, Маша Ефросинина и Тимур Хромаев познакомились ровно 22 года назад. Пара поженилась в августе 2003 года. Вместе они воспитывают двоих детей – дочь Нану и сына Александра.

В настоящее время Тимур Хромаев служит на фронте. Недавно Маша Ефросинина призналась, где находится ее муж. Также ведущая рассказала, кем действительно служит Тимур и как его изменила война.

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