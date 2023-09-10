Маша Ефросинина показала, как ночевала дома у Оли Поляковой во время ночной атаки на Киев

За городом не было слышно, как украинское ПВО сбивает вражеские беспилотники.
Телеведущая Маша Ефросинина показала, как осталась на ночлег у своей подруги, певицы Оли Поляковой.
В ночь на 10 сентября российские оккупанты снова атаковали украинскую столицу дронами. К счастью, в этот момент ведущая находилась в гостях у исполнительницы, поэтому не видела собственными глазами, что происходило. Однако, как рассказала Маша в Instagra-stories, она все равно с большим трепетом воспринимает такие новости.
"Знаю, какая страшная ночь была сегодня в Киеве. Я подумала, что это какая-то гребаная рулетка. Спишь ночью и думаешь, прилетит ли к тебе этот *бычий обломок или нет, что-то разрушит или нет. А еще рулетка в том, что можно остаться у подруги на ночь и нормально выспаться", — сказала Ефросинина.
В общем, звездные подруги хорошо провели время в загородном имении Поляковой. Певица угощала свою гостью урожаем из собственного сада – сливами, виноградом и яблоками, а также домашним сыром и вкусными блюдами. Правда, как пошутила Оля, заставить ведущую попробовать все трудно, ведь она держит диету.
"Можно было нормально поесть, но это не о ней. Она — кремень! Съела пол котлетки, две ложечки картофеля. Я буду есть за нас двоих", — в шутку сказала Полякова.
Кроме того, знаменитости расслабились в чане с красивым видом на собственный пение певицы.
Напомним, что ночью российская армия атаковала Киев беспилотниками. Бойцы воздушных сил смогли уничтожить 26 БпЛА из 33. Украинские звезды также отреагировали на циничный обстрел россиян – Владимир Дантес, Ольга Сумская и другие знаменитости обратились к фанатам в этот день.
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