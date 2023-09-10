Маша Ефросинина показала, как ночевала дома у Оли Поляковой во время ночной атаки на Киев

За городом не было слышно, как украинское ПВО сбивает вражеские беспилотники.

Телеведущая Маша Ефросинина показала, как осталась на ночлег у своей подруги, певицы Оли Поляковой.

В ночь на 10 сентября российские оккупанты снова атаковали украинскую столицу дронами. К счастью, в этот момент ведущая находилась в гостях у исполнительницы, поэтому не видела собственными глазами, что происходило. Однако, как рассказала Маша в Instagra-stories, она все равно с большим трепетом воспринимает такие новости.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Знаю, какая страшная ночь была сегодня в Киеве. Я подумала, что это какая-то гребаная рулетка. Спишь ночью и думаешь, прилетит ли к тебе этот *бычий обломок или нет, что-то разрушит или нет. А еще рулетка в том, что можно остаться у подруги на ночь и нормально выспаться", — сказала Ефросинина.

Маша Ефросинина и Оля Полякова / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В общем, звездные подруги хорошо провели время в загородном имении Поляковой. Певица угощала свою гостью урожаем из собственного сада – сливами, виноградом и яблоками, а также домашним сыром и вкусными блюдами. Правда, как пошутила Оля, заставить ведущую попробовать все трудно, ведь она держит диету.

"Можно было нормально поесть, но это не о ней. Она — кремень! Съела пол котлетки, две ложечки картофеля. Я буду есть за нас двоих", — в шутку сказала Полякова.

Маша Ефросинина и Оля Полякова / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Кроме того, знаменитости расслабились в чане с красивым видом на собственный пение певицы.

Маша Ефросинина и Оля Полякова / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что ночью российская армия атаковала Киев беспилотниками. Бойцы воздушных сил смогли уничтожить 26 БпЛА из 33. Украинские звезды также отреагировали на циничный обстрел россиян – Владимир Дантес, Ольга Сумская и другие знаменитости обратились к фанатам в этот день.

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