Маша Ефросинина показала, как провела ночь в коморке с дочерью, которую впервые с начала войны привезла в Украину

Ведущая и блогер Маша Ефросинина поделилась, что минувшей ночью, во время ракетного обстрела Украины крылатыми ракетами, она пряталась с дочерью в коморе.

Об этом знаменитость рассказала на странице в Instagram. Также Ефросинина сообщила, что вместе с ней в коморе от российских ракет пряталась и ее дочь Нана. По словам Ефросининой, она впервые с начала полномасштабного вторжения привезла дочь в Украину, потому что девушка очень скучала.

Маша Ефросинина только вчера привезла дочь в Украину / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"О чем я думала, сидя с четырех утра под сиренами? О том, что я привезла Нану в Киев впервые за 429 дней. Потому что она очень хотела домой. И что это так себе сюрприз, как для ее первой ночи в своей постели", – написала Ефросинина в фотоблоге.

Маша Ефросинина с дочерью провела ночь в коморе / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также ведущая поделилась, что сегодня на 8 утра у нее были запланированы бьюти процедуры. Отменять их звезда не стала и отметила, что даже во время войны очень важно следить за собой.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что ведущий Владимир Остапчук сообщил, что во время ночных ракетных обстрелов Украины российская ракета попала в жилой дом в Умани, где жили его одноклассники и где он очень часто бывал. Также шоумен сообщил, все ли в порядке с его родителями, живущими в Умани.

Читайте также: