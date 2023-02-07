Маша Ефросинина показала, как провожает своего мужа на фронт: "Мне тоже страшно"

Телеведущая Маша Ефросинина показала, как провожает на фронт своего мужа, бизнесмена Тимура Хромаева.

В частности, знаменитость призналась, что раньше ей не хватало смелости показывать такой контент в соцсетях. Однако Ефросинина решила наконец-то поделиться личными переживаниями, ведь знает, что она не одна женщина, которая ждет мужа с войны.

"У меня все эти месяцы просто физически и психологически не хватало сил показывать вам эту новую данность нашей жизни с Тимуром. Но я знаю, сколько женщин сегодня переживает именно то, что и я в очередной раз в это утро, провожая его. Поэтому хочу всем сказать, что мне тоже страшно", – поделилась Маша.

Маша Ефросинина провожает мужа на фронт / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая добавила, что не может влиять на решение своего супруга. Поэтому ей остается только ждать своего любимого с фронта.

"Но я ничего не могу сделать — это решение моего мужа, ваших мужчин. И под завалами страхов у нас с вами там внутри точно притаилась гордость", — добавила Маша.

Маша Ефросинина провожает мужа на фронт / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, муж Маши Ефросининой еще в начале войны вступил в ряды ВСУ и пошел защищать страну от российских оккупантов. Сама же ведущая активно занялась работой и волонтерской деятельностью.

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