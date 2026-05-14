ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
580
Время на прочтение
2 мин

Маша Ефросинина показала, как пряталась с сыном во время обстрела: кадры вызывают слезы

Ведущая с ребенком пережили атаку РФ в ванной комнате.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Маша Ефросинина с сыном

Маша Ефросинина с сыном / © instagram.com/mashaefrosinina

В ночь на 14 мая массированная атака на Киев со стороны России снова заставила жителей столицы прятаться в укрытиях, а среди них оказалась и телеведущая Маша Ефросинина вместе с 11-летним сыном.

Ночь в Киеве была напряженной и тревожной. В городе раздавались взрывы и сигналы воздушной тревоги. Люди срочно спускались в укрытие или оставались в безопасных комнатах. Ефросинина находилась дома с ребенком. Они не покидали ванную комнату, которая стала временным убежищем. Атмосфера страха сочеталась с вынужденным спокойствием.

«Внутри — ненависть к мр*зот и паника парализующего страха. Снаружи — отработанное спокойствие. Никогда не прощу р*сни ни одной такой адской ночи», — написала телеведущая.

Маша Ефросинина с сыном / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с сыном / © instagram.com/mashaefrosinina

Как сообщал президент Владимир Зеленский, по Украине этой ночью были выпущены сотни дронов и десятки ракет различных типов. В Киеве зафиксировали повреждения по меньшей мере на десятках локаций. К ликвидации последствий привлекались подразделения ГСЧС Украины, которые спасали людей и работали на местах разрушений.

В ночь на 14 мая Россия осуществила один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине. Основной целью стал Киев, где после попаданий возникли пожары и разрушения жилых домов. В разных районах столицы сообщали о пострадавших и погибших, а спасательные работы продолжались в течение всего утра.

Напомним, недавно продюсер «Бумбокса» Алексей Согомонов поразил заявлением, как ему собственноручно удалось сбить «Шахед» из пулемета.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
580
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie