Маша Ефросинина показала, как пряталась с сыном во время обстрела: кадры вызывают слезы

В ночь на 14 мая массированная атака на Киев со стороны России снова заставила жителей столицы прятаться в укрытиях, а среди них оказалась и телеведущая Маша Ефросинина вместе с 11-летним сыном.

Ночь в Киеве была напряженной и тревожной. В городе раздавались взрывы и сигналы воздушной тревоги. Люди срочно спускались в укрытие или оставались в безопасных комнатах. Ефросинина находилась дома с ребенком. Они не покидали ванную комнату, которая стала временным убежищем. Атмосфера страха сочеталась с вынужденным спокойствием.

«Внутри — ненависть к мр*зот и паника парализующего страха. Снаружи — отработанное спокойствие. Никогда не прощу р*сни ни одной такой адской ночи», — написала телеведущая.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, по Украине этой ночью были выпущены сотни дронов и десятки ракет различных типов. В Киеве зафиксировали повреждения по меньшей мере на десятках локаций. К ликвидации последствий привлекались подразделения ГСЧС Украины, которые спасали людей и работали на местах разрушений.

В ночь на 14 мая Россия осуществила один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине. Основной целью стал Киев, где после попаданий возникли пожары и разрушения жилых домов. В разных районах столицы сообщали о пострадавших и погибших, а спасательные работы продолжались в течение всего утра.

