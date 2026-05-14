- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 580
- Время на прочтение
- 2 мин
Маша Ефросинина показала, как пряталась с сыном во время обстрела: кадры вызывают слезы
Ведущая с ребенком пережили атаку РФ в ванной комнате.
В ночь на 14 мая массированная атака на Киев со стороны России снова заставила жителей столицы прятаться в укрытиях, а среди них оказалась и телеведущая Маша Ефросинина вместе с 11-летним сыном.
Ночь в Киеве была напряженной и тревожной. В городе раздавались взрывы и сигналы воздушной тревоги. Люди срочно спускались в укрытие или оставались в безопасных комнатах. Ефросинина находилась дома с ребенком. Они не покидали ванную комнату, которая стала временным убежищем. Атмосфера страха сочеталась с вынужденным спокойствием.
«Внутри — ненависть к мр*зот и паника парализующего страха. Снаружи — отработанное спокойствие. Никогда не прощу р*сни ни одной такой адской ночи», — написала телеведущая.
Как сообщал президент Владимир Зеленский, по Украине этой ночью были выпущены сотни дронов и десятки ракет различных типов. В Киеве зафиксировали повреждения по меньшей мере на десятках локаций. К ликвидации последствий привлекались подразделения ГСЧС Украины, которые спасали людей и работали на местах разрушений.
В ночь на 14 мая Россия осуществила один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине. Основной целью стал Киев, где после попаданий возникли пожары и разрушения жилых домов. В разных районах столицы сообщали о пострадавших и погибших, а спасательные работы продолжались в течение всего утра.
Напомним, недавно продюсер «Бумбокса» Алексей Согомонов поразил заявлением, как ему собственноручно удалось сбить «Шахед» из пулемета.