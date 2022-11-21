Маша Ефросинина показала, как россияне вовлекают своих детей в пропаганду: "Вот что из них вырастет?"

Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала, как россияне относятся к собственным детям и заставляют делать пропаганды ради.

В сторис в Instagram знаменитость поделилась красноречивым фото, на котором школьников в РФ после соревнований заставили лечь на пол в форме буквы "Z", являющейся символом оккупантов.

Телеведущая была шокирована подобным поступком и уверена, что после такого "воспитания" этих школьников ждет сомнительное будущее.

"На россии после одного из матчей детей обязали лечь на пол в форме буквы "зю". Вот что из них вырастет? Или травмированные, или ватные...", — написала Ефросинина.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, что ранее Маша Ефросинина уже сталкивалась с российскими мамочками, которых захватила путинская пропаганда. Телеведущая показала, какие сообщения ей пишут хейтеры из РФ.

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