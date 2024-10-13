Маша Ефросинина показала, как с подругой Поляковой провела время на зажигательном концерте "Океану Ельзи"

Украинская ведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова посетили концерт "Океану Ельзи" в Киеве.

Звезды посетили масштабное событие в столичном Дворец спорта не одни. Компанию им составили дети. В частности, с Машей послушать хиты музыкантов пришел ее сын Саша, а с Олей – старшая дочь Маша. Вместе компания повеселилась и потанцевала. Среди толпы их также заметил ведущий Слава Демин и показал эту встречу у себя в сторис.

Оля Полякова с дочерью Машей / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина и Оля Полякова с дочерью / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая также передала атмосферу долгожданного концерта у себя в Instagram и показалась на милом фото с сыном в зале. Кстати, как оказалось маленький Саша является фанатом "Океану Ельзи", так что звездная мама воплотила его мечту попасть на их шоу.

"Выполняю мечту своего сына. Ну ладно, и еще раз свою — концерт "Океану Ельзи", — написала Маша.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с сыном Александром / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

К слову, ведущая и певица посетили концерт сразу после совместной благотворительной встречи с украинскими женщинами. Во время публичных диалогов звездные спикерши затронули тему устойчивости женщин во время войны. А уже после этой встречи с поклонницами Оля и Маша отправились с детьми наслаждаться песнями группы "Океану Ельзи", которой в этом году исполнилось 30 лет.

Напомним, недавно Оля Полякова удивила, как в последние годы она стала меньше уделять внимание материнству и что на это повлияло.

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