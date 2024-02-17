Маша Ефросинина показала, как в купальнике погружается в ледяной Днепр зимой

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина сходила в баню и поделилась своими ритуалами.

Так, ведущая призналась, что во время негативных эмоций ей помогает переключение фокуса внимания на себя. В своем фотоблоге Маша рассказала, что в дни грусти ее спасают любимые вещи. В частности, это приготовление пищи, прогулки на свежем воздухе с музыкой или аудиокнигами, медитация и баня.

"До большой войны меня спасали три дня под одеялом с сериалами. Последние два года я тех три дня решила заменять действиями: прибегать к делам, которые меня отвлекают тем, что доставляют чистое удовольствие. Так я научилась готовить, стала регулярно ходить 10 тыс шагов с музыкой или аудиокнигами в ушах, медитировать раз в день и раз в неделю париться в бане так, чтобы старая кожа слезла, а новая окрыляла", - написала звезда.

Маша Ефросинина после бани окунулась в Днепр

Так, Ефросинина показалась в бане. После распаривания тела ведущая сразу погрузилась в холодный Днепр. По словам знаменитости, в это время на улице был 1°C. Впрочем, блогерша пошутила, что вода ощущалась как – 100°C.

Напомним, недавно подруга Маши Ефросининой певица Оля Полякова также показывала кадры из бани, где она полностью обнажилась.

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