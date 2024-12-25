Маша Ефросинина показала, как во время массированной атаки пряталась с сыном в метро от вражеских ракет

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина показала, как во время массированного обстрела Украины вместе с 10-летним сыном пряталась в метро от ракет.

25 декабря в Украине празднуют Рождество. Однако страну-агрессора Россию ничто не останавливает, чтобы совершать преступления. Поэтому утром оккупанты совершили массированный обстрел, при этом попав по объектам энергоинфраструктуры и оставив украинцев без света.

В своем Instagram Маша Ефросинина продемонстрировала, в каких реалиях приходится встречать утро Рождества из-за войны, которую на территории Украины враждебно развязала Россия. Украинцам пришлось прятаться в укрытиях от вражеских ракет. Ведущая говорит, что уже просто нет слов, чтобы описать всю ненависть к оккупантам. Впрочем, знаменитость продолжает верить в лучшее и надеяться, что вскоре эти ужасы прекратятся.

Маша Ефросинина с сыном в метро / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Наша рождественская ночь... У меня, честно, нет уже слов. Даже слов ненависти — они все не передают силу моих чувств к стране-нечесте. Потому что мы с Сашей в метро, а Харьков и другие города даже не успевали в укрытия. Сейчас после трех стаканов кофе я успокаиваю себя мыслями, что это должно когда-то все равно закончиться, и если мы продержались до сих пор, должны продержаться и дальше.... Иначе никак. Иначе зло победит", — поделилась ведущая.

Напомним, тем временем журналист Дмитрий Комаров встретил Рождество в Покровске вместе с военными. Ведущий снимал выпуск проекта "Мир наизнанку. Украина" в одной из самых горячих точек на фронте.

Читайте также: