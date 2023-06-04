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Маша Ефросинина показала, какие "подарки" присылает ей мужчина с фронта: "За бессонные ночи"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
861
Время на прочтение
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Маша Ефросинина показала, какие "подарки" присылает ей мужчина с фронта: "За бессонные ночи"

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Бизнесмен защищает Украину от окупантов.

Телеведущая Маша Ефросинина во время войны получает от своего мужа, финансиста Тимура Хромаева более ценные подарки, чем цветы или украшения.

Сейчас любимый знаменитости защищает Украину от российских окупантов на передовой и очень редко видится с семьей. В сторис в Instagram ведущая показала, как Тимур мстит за ее бессонные ночи в Киеве врагу.

Так, Хромаев прислал видео из дрона, как его отряд бьет с воздуха по вражеской бронированной технике и уничтожает ее до основания.

"Романтика сейчас выглядит так. Когда утром от любимого со словами "За твои бессонные ночи, Масик" получаешь видео того, как его 12 отряд лупит отсосийские БМП", — поделилась Ефросинина.

Маша Ефросинина показала видео от мужчины с фронта / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина показала видео от мужчины с фронта / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ранее Маша Ефросинина рассказывала, что, несмотря на расстояние и постоянный стресс, паре удается поддерживать друг друга и вдохновлять. Недавно телеведущая показала нежный разговор с избранником по видеосвязи.

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Дата публикации
Просмотры
861
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