Маша Ефросинина показала маму-именинницу и поздравила ее с 65-летием

Украинская телеведущая Маша Ефросинина также присоединилась к звездным поздравлениям президента Украины Владимира Зеленского с 45-летием.

Впрочем, Ефросинина сообщила, что сегодня в ее семье тоже праздник. Мама знаменитости Людмила Павловна сегодня, 25 января, так же отмечает день рождения. Родственнице звезды исполняется 65 лет.

Об этом Ефросинина рассказала на странице в Instagram. Она поделилась нежными фотографиями с мамой и адресовала ей теплые слова:

"Я проснулась рано утром, чтобы найти розы цвета бургунди ради этой женщины! Моей маме сегодня 65 лет. Она говорит, что ей совсем не нравится эта цифра... А я подвожу ее к зеркалу и прошу посмотреть на себя... она улыбается кокетливо. Да, она знает, что прекрасна, что в ее жизни есть любовь, что мы всегда будем оберегать эту улыбку. Я уехала в самостоятельную жизнь, когда мне было 16 лет... И вот через двадцать пять лет я впервые снова живу с мамой. Но без нее я бы ни за что не справилась. Она забрала на себя кучу хлопот по Саше, и дала мне возможность в дальнейшем посвящать себя важным делам", — поделилась Ефросинина.

Маша Ефросинина с мамой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Она поблагодарила маму за то, что благодаря тому, что мама беспокоится о ее сыне, Маша может помогать другим матерям: "Сегодня наша Людочка – мой тыл! И я бесконечно благодарна ей за это!" – добавила Ефросинина.

Отметим, что сегодня день рождения отмечает еще одна знаменитость. Так, 25 января исполняется 38 лет украинской певице Тине Кароль. По этому случаю артистка выпустила собственную коллекцию одежды и показалась в колготах и свитере с надписью ВСУ.

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