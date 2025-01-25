Маша Ефросинина показала маму-красавицу и каким сюрпризом удивила ее

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина сообщила о важном празднике в семье.

Сегодня, 25 января, мама Ефросининой, Людмила, празднует день рождения. В праздничный день звезда показалась с пышным букетом цветов и призналась, что с ними следует к имениннице, "важнейшей женщине ее сердца".

Во время встречи с мамой ведущая сделала счастливое селфи и поделилась им в фотоблоге. На изображении Людмила обнимает дочь и демонстрирует свой элегантный наряд. В то же время знаменитость поздоравила маму теплыми словами. Она призналась, что именинница по-настоящему умеет радоваться жизни и способна заряжать окружающих.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с мамой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Один из самых особенных дней года для меня. День рождения Женщины, которая умеет не только наслаждаться жизнью и любить безусловно, но и подзаряжает, как космический генератор всех, кто попадает в ее поле – моей фантастической Мамы!", — восхитила Маша.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский показал своего сына и сообщил, что ему исполнилось 11 месяцев. Оскар попозировал дома на свежем фото и ошеломил своим повзрослением.

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