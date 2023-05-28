Маша Ефросинина показала нежный разговор с мужем, который сейчас служит на фронте

Телеведущая Маша Ефросинина, как и большинство украинских женщин, сейчас переживает разлуку со своим любимым.

Муж знаменитости, бизнесмен Тимур Хромаев, сейчас несет службу в рядах ВСУ и находится на фронте. Любовь на расстоянии, по словам Маши, дается им очень непросто и она очень скучает по ней.

Так, в День Киева Маша решила прогуляться по городу, однако так и не смогла насладиться праздником в столице. Из-за большого количества людей на улицах и собственных эмоциональных переживаний ведущая предпочла другой досуг и отправилась в баню.

"Честно пошла гулять по городу, но оказалось, что все абсолютно честно сделали то же самое. Ощущение, что сейчас одновременно по улицам Киева ходит несколько миллионов человек. Поэтому решила послать себя в баню", — поделилась ведущая.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

К тому же, по словам звезды, наслаждаться прогулками сложно, когда ваш любимый сейчас далеко. В сторис в Instagram Маша показала скриншот из своего разговора с Тимуром по видеосвязи и поделилась своими переживаниями.

"А, может, дело и не в миллионах людей, которые едят мороженое и валяются на киевской траве... А в моей психике, потому что несколько суток бешеной эйфории от празднований и поздравлений глушили мою грусть по этому мужу... А сегодня, еще и после такой ужасной ночи меня накрыло. Обычно я могла пожаловаться ему на все! Но теперь это никак, потому что он просит держаться и верить, что впереди еще лучше будущее", — написала ведущая.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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