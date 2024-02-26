Маша Ефросинина показала редкие кадры с родителями в детстве и фото со своего выпускного в Крыму

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина показала архивные фото с семьей в Крыму.

Знаменитость посвятила пост в Instagram десятилетию Дня крымского сопротивления российской оккупации. Так, Маша вспомнила, как война для нее началась еще в 2014 году, когда россияне незаконно оккупировали ее дом, Крым. С этого времени знаменитость не приезжала в место, где провела все свое детство.

В частности, блогер опубликовала архивные фотографии с папой, который, к сожалению, уже ушел из жизни, и мамой на берегу моря. К тому же Ефросинина признается, что еще с 2000 года не может приехать в родной Керчь из-за окупантов и "сумасшедшего диктатора" и возложить цветы на могилу отца. А также по ее словам, у нее не было возможности попрощаться с бабушкой и дедушкой, которые погибли в 2014 году почти сразу после оккупации.

Маша Ефросинина с родителями / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я именно из тех людей, для кого война началась в 2014 году. Тогда я потеряла свой Крым. Забрали мой дом и мою физическую связь с городом Керчь, где я родилась и провела детство и юность. Я не была на своей Родине более десяти лет Самым болезненным было в том памятном 2014 году не иметь возможности поехать на похороны моих бабушки и дедушки, которые ушли из жизни один за другим через несколько месяцев после оккупации. Самое невыносимое – это не иметь возможности навещать могилу моего отца, куда ежегодно с 2000 года мы приезжали возложить цветы", – рассказала знаменитость.

К слову, ведущая также показала фото из своего школьного выпускного и вспомнила безмятежные времена, когда вся ее семья мирно собиралась вместе. Так, на одном из фото Маша с белыми бантиками предстает с родителями, бабушками и дедушкой в Крыму.

Маша Ефросинина с семьей / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, недавно певица Джамала также вспоминала, каким было ее детство в Крыму и показала архивные фото с бабушкой и сестрой, сделанные задолго до популярности.

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