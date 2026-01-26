Маша Ефросинина показала свою маму-красавицу на архивном фото и вспомнила их жизнь в Магадане

Маша Ефросинина / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками трогательным кадром из детства, на котором запечатлена вместе с мамой.

Звезда в Instagram опубликовала архивную фотографию по случаю дня рождения мамы и призналась, что именно она вызвала у нее особые эмоции. Фото вернуло Ефросинину в непростые, но одновременно теплые воспоминания ранних лет жизни.

Как известно, до шести лет Маша вместе с семьей жила в Магадане, куда ее родители уехали на заработки. В те годы семья жила в коммунальной квартире, где при сильных морозах не всегда было отопление. Несмотря на суровые условия, ведущая отмечает, что детство она вспоминает со светом и благодарностью, ведь главным источником тепла была ее мама.

Реклама

«Почему-то именно это фото захотелось поставить, потому что здесь на улице где-то минус 25 градусов и нет отопления в нашей магаданской коммуналке. Но выжили… Холод не помню, а мамину постоянную улыбку — всегда. Сегодня (25 января — прим. ред.) у нее день рождения. И мне хочется сказать простое. Мама, спасибо тебе за любовь, которая не исчезает, даже когда трудно. Люблю без условий. С днем рождения, моя единственная!» — написала Маша.

Маша Ефросинина с мамой на архивном фото / © instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая признается, что именно мамина внутренняя стойкость и спокойствие сформировали ее характер. Женщина умела не сосредотачиваться на трудностях и всегда поддерживала дочь, независимо от обстоятельств. По словам Ефросининой, этот подход к воспитанию стал для нее настоящим жизненным ориентиром.

Звезда также вспомнила, что в детстве почти не слышала упреков или криков. Наоборот, мама всегда находила способ объяснить и поддержать, не прибегая к строгости. Именно за это Маша благодарна ей и сегодня.

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк показалась в родительском доме и насмешила, как подбирала образ на нацотбор на «Евровидение-2026» из маминого шкафа.