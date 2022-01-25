Маша Ефросинина показала свою молодую маму-красавицу, на которую похожа как две капли воды

Маша Ефросинина показала свою молодую маму-красавицу, на которую похожа как две капли воды

Близкий человек звезды празднует день рождения.

Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 25 января, день рождения отмечает мама звезды Людмила. По этому поводу знаменитость у себя в Instagram запостила серию снимков с родным человеком. Также Ефросинина адресовала маме теплые поздравительные слова:

instagram.com/mashaefrosinina

instagram.com/mashaefrosinina

"Мамусинка, в каждый твой новый год прошу тебя только об одном: будь у нас всегда! С днем рождения, самый позитивный человек на планете!" – подписала фото Маша.

instagram.com/mashaefrosinina

instagram.com/mashaefrosinina

instagram.com/mashaefrosinina

В свою очередь, подписчики страницы Марии отметили, что ее мама выглядит довольно молодо, были и те, кто заметил сходство звезды с родным человеком: "теперь понятно, в кого вы такая стройная и красивая. Прекрасная мамочка у вас", "у вас, Машенька, мамина улыбка и глаза", "с именинницей! Как ей удается? Часто вижу вашу маму, такой позитив выходит, заряд бодрости и любви".

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