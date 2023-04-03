Маша Ефросинина показала трогательную встречу с сыном, который впервые с начала войны приехал в Киев

Телеведущая Маша Ефросиинна тронула кадрами со своим восьмилетним сыном Александром.

Мальчик впервые за время полномасштабной войны приехал домой в Киев. Трогательными кадрами ведущая поделилась в сторис в Instagram. Она приехала в город раньше и была очень счастлива встретить сына дома. Маша рассказала, что Саша очень скучал по Киеву и ждал в этот момент год.

"Год мой сын не был дома... Дня не проходило, чтобы оно не просилось в Киев. Очень сильное чувство — видеть, как он все воспринимает сейчас", — поделилась Ефросинина.

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что в начале полномасштабной войны телеведущая вместе с 9-летним сыном, 19-летней дочерью Наной и мамой уехала за границу. Сначала семья жила в Германии, но потом решила переехать поближе к Украине — в Польшу. Маша продолжала ездить в Киев по работе, а дети тем временем оставались на воспитании бабушки.

Читайте также: