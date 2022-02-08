Маша Ефросинина показала варианты платьев для нацотбора на "Евровидение-2022"

Продюсеры конкурса будут выбирать среди четырех вариантов.

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина уже начала активную подготовку к нацотбору на "Евровидение-2022".

Как мы писали ранее, Ефросинину вместе с ведущим шоу "Твой день" на канале 1+1 пригласили стать ведущими финала национального отбора. Сегодня в сторис своей страницы в Instagram Мария показала четыре варианта платьев, в которых может вести нацотбор.

Среди них – многослойное платье до пола цвета фуксии на бретелях с разрезом выше колена, серебристое по фигуре с рукавами-фонариками, золотистое с глубоким декольте и обтягивающее красное.

instagram.com/mashaefrosinina

instagram.com/mashaefrosinina

instagram.com/mashaefrosinina

instagram.com/mashaefrosinina

"Практически вся эта неделя пройдет под знаком национального отбора на "Евровидение". Идеально начать ее с платья для эфира. Мы подобрали четыре варианта, но будут принимать решения продюсеры", — отметила Ефросинина.

Также Маша предложила фанам выбрать, какой вариант нравится им больше: фуксия, серебро, коралл или золото.

Отметим, что финал нацотбора на "Евровидение-2022" состоится уже в эту субботу, 12 февраля. В нем примут участие восемь финалистов, которых специальное жюри отобрало из 300 заявок. Прямой эфир будет транслировать телеканал UA:ПЕРШИЙ. Начало концерта – в 18:30. Cайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и будет держать в курсе событий читателей.

Судьями нацотбора стали певицы Тина Кароль, Джамала и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин.

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