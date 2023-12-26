Маша Ефросинина показалась блондинкой в концертном костюме Оли Поляковой и удивила своим видом

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина ошеломила фанатов своим перевоплощением в Олю Полякову в новогоднем выпуске их программы.

Так, в кадре ведущая примеряла образ своей подруги и соведущей Оли Поляковой. В частности, Ефросинина надела длинный белокурый парик и настоящий костюм артистки с короной. Идея записать новый выпуск программы именно в таком одеянии возникла еще на концерте звезды.

Маша Ефросинина и Оля Полякова

"Мы с Соней Плакидюк сходили на концерт Оли Поляковой. И сидим мы с ней на концерте, я ее приглашаю на новогодние съемки программы. И она говорит: "Я приду, но я считаю, что мы все должны быть одеты в ее концертные костюмы". Потом я об этом сказала Оле. И она подумала, что я сошла с ума. Мне говорят: "Будете сидеть, как две Оли Поляковой". А я подумала: наша программа – что хотим, то и делаем", – рассказала ведущая в программе "Дорослі дівчата".

Маша Ефросинина, Оля Полякова и Соня Плакидюк

По словам Маши, наряды певицы очень подошли ей по размеру. Правда, корона на голове оказалась тесной, а парик – иногда неудобным.

Маша Ефросинина и Оля Полякова

Маша Ефросинина и Оля Полякова

"Звездой быть тяжело", – подчеркнула артистка.

В свою очередь Оля также пошутила, что ведущая сможет быть ее двойником и выступать на корпоративах.

Маша Ефросинина и Оля Полякова

"Боже, я сегодня посмотрела и меня озарило. Часто бывает так, что меня заказывают на два корпоратива в двух разных городах. Я так люблю деньги, что я бы разорвалась. Но не могу, потому что нет девушки с такой харизмой и фигурой. А уж есть!", – в шутку обратилась Оля к Маше.

Напомним, недавно Оля Полякова вместе с дочками порадовала фанатов забавным видео. Для ролика на фоне елки они выбрали похожий белый наряд.

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