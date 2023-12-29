Маша Ефросинина показалась до и после макияжа

Ведущая и блогер Маша Ефросинина показала поклонникам, как выглядит без и с макияжем.

На странице в Instagram звезда поделилась коллажем, на котором продемонстрировала свой естественный вид и как ее преобразил мейкап. На фото с косметикой Ефросинина сделала акцент на глазах, а также подчеркнула скулы. Губы знаменитость накрасила помадой нежно-розового цвета.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В свою очередь, подписчики страницы ведущей отметили, что она всегда выглядит хорошо – что с, что без макияжа. Вместе с тем поклонники Маши наделали ей много комплиментов под фото.

Без мейка мне очень нравитесь, ну с мейком – богиня

Маша, вы очень красивая как с мейком, так и без него

Когда и так и так очень хорошо. А ваши мейки всегда искусство

Красивая в любом варианте!

Напомним, что на днях Маша Ефросинина оказалась в неудобном положении. Звезда стала гостей YouTube-шоу "Срач", где ведущие проекта "Львы на джипе" озадачили блогершу замечанием о ее украшениях.

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