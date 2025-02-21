Маша Ефросинина показалась на публике с мужем-воином и рассказала об изменениях во время войны

Украинская блогерша и телеведущая Маша Ефросинина воссоединилась с мужем, военнослужащим Тимуром Хромаевым после продолжительной разлуки.

Поводом для такой редкой встречи стал форум Forbes Woman 2025. Супругов пригласили в качестве спикеров для освещения темы изменения отношений в семье во время войны и надежды на светлое будущее. Так, Маша призналась, что без мужа рядом чувствует свою сверхответственность и что она "не имеет права сдаваться и опускать руки". А Тимур, в свою очередь, умело подчеркнул, что его возлюбленная "стала увереннее в том, что делает".

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Пара поделилась, что делает сейчас все, чтобы "сохранить свою семью и государство". В то же время, ведущая со сцены подчеркнула, что период кровавой войны - "период критической трансформации", где каждая женщина должна "прощаться со стереотипами, стигмой, советщиной, заложенной мамой и бабушками, низкой самооценкой, чувством вины".

"Спасибо Forbes за приглашение на публичный разговор нас с Тимуром как power couple. Говорили об отношениях за эти три года, детях и нашей с мужем работе: его на фронте, а мою в тылу!" – написала Ефросинина.

Напомним, что недавно Маша Ефросинина закрыла свой бизнес и назвала причину такого решения.

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