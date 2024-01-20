Маша Ефросинина показалась под капельницами и назвала причину ухудшения самочувствия

Ведущая и блогер Маша Ефросинина пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В своем фотоблоге знаменитость опубликовала фото с капельницей. Блогерша была убеждена, что это "повеселит" ее фанатов, ведь капельница была в ноге. Впрочем, подписчики только еще больше взволновались и засыпали ведущую вопросами о ее состоянии.

Маша Ефросинина оказалась под капельницами / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Хочешь иметь тотальную перекличку с друзьями – публикуй себя с капельницей. С одной стороны мне очень стыдно, что я столько людей заставила беспокоиться, а с другой – совсем не стыдно. Я хотела просто повеселить подписчиков. Мол, капельница в ноге, потому что вены не те", – рассказала Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина оказалась под капельницами / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

По словам блогерши, ее состояние ухудшилось в результате перегрузки нервной системы и истощения организма. Поэтому сейчас она вынуждена восстанавливаться с помощью врачей. К тому же знаменитость поделилась, что пересмотрит свои приоритеты и будет стараться соблюдать правильный режим дня для здорового иммунитета.

Маша Ефросинина оказалась под капельницами / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Мой стресс сказывается, к сожалению. Мой мозг и нервная система не отдыхают, не перезагружаются, не могут пока научиться отфильтровывать все плохое. Я чувствительный человек, уязвимый и очень сильно эмпатичный ко всем, кто оказывается в моем поле. Поэтому железной женщине нужно немного железа по венам, возвращение в медитацию, спорт и качественный сон", – добавила Ефросинина.

Напомним, недавно Маша Ефросинина рассказала, как с мужем-военным провела Новый год за границей.

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