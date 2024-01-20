Маша Ефросинина показалась под капельницами и назвала причину ухудшения самочувствия

Ведущая призналась, что ей нужно пересмотреть свои приоритеты.
Ведущая и блогер Маша Ефросинина пожаловалась на проблемы со здоровьем.
В своем фотоблоге знаменитость опубликовала фото с капельницей. Блогерша была убеждена, что это "повеселит" ее фанатов, ведь капельница была в ноге. Впрочем, подписчики только еще больше взволновались и засыпали ведущую вопросами о ее состоянии.
"Хочешь иметь тотальную перекличку с друзьями – публикуй себя с капельницей. С одной стороны мне очень стыдно, что я столько людей заставила беспокоиться, а с другой – совсем не стыдно. Я хотела просто повеселить подписчиков. Мол, капельница в ноге, потому что вены не те", – рассказала Маша Ефросинина.
По словам блогерши, ее состояние ухудшилось в результате перегрузки нервной системы и истощения организма. Поэтому сейчас она вынуждена восстанавливаться с помощью врачей. К тому же знаменитость поделилась, что пересмотрит свои приоритеты и будет стараться соблюдать правильный режим дня для здорового иммунитета.
"Мой стресс сказывается, к сожалению. Мой мозг и нервная система не отдыхают, не перезагружаются, не могут пока научиться отфильтровывать все плохое. Я чувствительный человек, уязвимый и очень сильно эмпатичный ко всем, кто оказывается в моем поле. Поэтому железной женщине нужно немного железа по венам, возвращение в медитацию, спорт и качественный сон", – добавила Ефросинина.
Напомним, недавно Маша Ефросинина рассказала, как с мужем-военным провела Новый год за границей.
Читайте также:
- Елена Кравец со слезами на глазах рассказала о разнице воспитания младших двойняшек и старшей дочери
- Экс-муж Ани Лорак показал страстные поцелуи с новой избранницей в вечернем Киеве
- Тяжелобольная Екатерина Тышкевич восхитила танцами с мужем и нежно поздравила его с праздником
- Наталья Холоденко отпраздновала 41-летие в отеле в Монте-Карло и продавала билеты за 25 тыс грн