Маша Ефросинина показалась под капельницей и сообщила о своей болезни

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

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Украинская ведущая и интервьюер Маша Ефросинина пожаловалась, что заболела.

Знаменитость в своем Instagram призналась, что подхватила вирус. К слову, сейчас многие болеют, и вот с плохим самочувствием слегла и Маша Ефросинина. Правда, знаменитость признается, что уже чувствует себя гораздо лучше. В частности, ведущая наконец-то может есть и обдумывать будущие рабочие планы.

"Максимально конченый этот вирус, так я вам скажу. Хотя, судя по вашим сообщениям, заходил он ко многим. А я уже наконец-то могу смотреть на еду и в завтрашний день... Так как он обещает быть очень рабочим...", - поделилась знаменитость.

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Маша Ефросинина под капельницей / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина также показалась под капельницей. Впрочем, ведущая сразу же поторопилась успокоить поклонников. Звезда отметила, что капает себе витамины, чтобы еще быстрее выздороветь и выглядеть лучше.

"Сейчас витамины как пойдут по моим венам, и я с бледной кольраби превращусь в персик", - добавила знаменитость.

Напомним, недавно певица Ирина Билык серьезно болела. Впрочем, артистка уже начала поправляться. На днях исполнительница показалась с подругой, где можно заметить, как сейчас выглядит знаменитость после диагностированного ей диагноза.