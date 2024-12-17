Маша Ефросинина показалась с 20-летней дочерью и растрогала кадрами с их редкой встречи

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина впервые за долгое время показалась с 20-летней дочерью Наной.

Как поделилась знаменитость, последние три года праздника имеют для нее особое значение при одном условии, а именно если семья собирается вместе. Похоже, в этом году это получится сделать. В частности, из учебы из-за границы в Украину приехала дочь Ефросининой, чтобы провести новогодние праздники с родными.

В своем Instagram знаменитость показывала трогательные кадры, как впервые за длительное время встретилась с Наной. Ведущая сразу бросилась обниматься с дочерью. Теперь семья Маши Ефросининой почти в полном составе. Блогерша мечтает, чтобы и мужу Тимуру Хромаеву, который служит в рядах ВСУ, удалось приехать домой.

Маша Ефросинина с дочерью / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Третий год подряд праздники для меня имеют значение только если случается возможность собраться вместе всей моей семье. Сегодня (17 декабря – прим. ред.) плюс дочь! Осталось намечтать Тимура!" – поделилась знаменитость.

Напомним, на Сочельник поклонники Маши Ефросининой увидят ее в необычном образе. К слову, телеканал "1+1 Украина" готовит праздничный мюзикл "Рождество. Ты не один", где также снялась ведущая. Когда состоится премьера шоу и в каком образе перед зрителями предстанет Ефросинина – смотрите в нашем материале.

Читайте также: